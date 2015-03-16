Рабочая партия Курдистана проведет самороспуск

В Турции раскрыли подробности роспуска "Рабочей партии Курдистана". Ранее лидеры организации заявили о прекращении огня.

Турецкое издание "Türkiye Gazetesi" раскрыло подробности роспуска запрещенной на территории Турции Рабочей партии Курдистана. Газета пишет, что процесс состоит из 6 этапов.

Согласно первому этапу, процесс роспуска будет контролироваться государством до тех пор, пока сама партия не своем съезде не объявит о самоликвидации.

Отмечается, что на процесс будет потрачено 3-4 месяца, а второй его этап может начаться в июне. При этом визиты к Абдулле Оджалану в это время продолжатся.

Что же касается обещаний, то Турция готова предпринять шаги и дать обещания, но только после съезда. Кроме того, с роспуском РПК должны появиться конкретные итоги.

Издание также подчеркивает, что после завершения работ будут проводиться технические действия, а также обсуждаться вопросы, связанные с судьбой оружия партии.

Помимо этого, планируется поднять вопрос поездок высокопоставленных лиц РПК в другие государства и визиты ее представителей, которые не имеют судимости.

Ранее телеканал AHaber сообщил, что члены Рабочей партии Курдистана заявили о прекращении огня. Таким образом организация отреагировала на призыв Оджалана.

Сам лидер РПК обратился к своим сторонникам с заявлением о сложении оружия, самороспуске. Он добавил, что берет на себя историческую ответственность за данный призыв.