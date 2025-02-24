Вестник Кавказа

Новая партия автобусов прибыла в школы Абхазии

Новая партия автобусов прибыла в школы Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Абхазия получила еще 10 школьных автобусов от России. Благодаря поставкам транспорта республика почти полностью закрыла в них потребность.

Еще 10 автобусов модели "Газель Next" прибыли в Абхазию из России, рассказали СМИ. Помощь со школьным транспортом осуществляется по договоренности кандидата в президенты республики Бадры Гунбы и первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Издание Sputnik Абхазия приводит слова одного водителей школьных автобусов из Ткуарчалы.

"Раньше мы транспорта для школьников не имели, родители сами везли, кто на чем может. Польза детям будет"

- водитель

За последние дни Россия передала Абхазии около 40 автобусов. Это позволило почти полностью закрыть потребность страны в школьном транспорте, отметил и.о. главы Минпросвещения Инал Габлия.

Напомним, что ранее на этой неделе Россия создала в Абхазии 22 мобильных компьютерных класса.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1240 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Из Сириуса в Сухум начнут ходить электрички

Из Сириуса в Сухум начнут ходить электрички

Россия расчитывает на доверительные отношения с Абхазией

Россия расчитывает на доверительные отношения с Абхазией

Рицинский нацпарк открылся после снегопада

Рицинский нацпарк открылся после снегопада

Россия создала в школах Абхазии мобильные компьютерные классы

Россия создала в школах Абхазии мобильные компьютерные классы

Аномальные снегопады на Кавказе: как регионы справляются с ненастьем

Аномальные снегопады на Кавказе: как регионы справляются с ненастьем

Благотворительные фонды России и Абхазии договорились о совместной помощи детям

Благотворительные фонды России и Абхазии договорились о совместной помощи детям

Абхазия усилит контроль на границе с Россией

Абхазия усилит контроль на границе с Россией

Рицинский нацпарк закрыт из-за снега

Рицинский нацпарк закрыт из-за снега

&quot;Алису в Стране Чудес&quot; Высоцкого сняли в Абхазии

"Алису в Стране Чудес" Высоцкого сняли в Абхазии

Упавшее дерево перекрыло проезд на трассе в Абхазии

Упавшее дерево перекрыло проезд на трассе в Абхазии

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы