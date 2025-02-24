Новая партия автобусов прибыла в школы Абхазии

Абхазия получила еще 10 школьных автобусов от России. Благодаря поставкам транспорта республика почти полностью закрыла в них потребность.

Еще 10 автобусов модели "Газель Next" прибыли в Абхазию из России, рассказали СМИ. Помощь со школьным транспортом осуществляется по договоренности кандидата в президенты республики Бадры Гунбы и первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Издание Sputnik Абхазия приводит слова одного водителей школьных автобусов из Ткуарчалы.

"Раньше мы транспорта для школьников не имели, родители сами везли, кто на чем может. Польза детям будет"

- водитель

За последние дни Россия передала Абхазии около 40 автобусов. Это позволило почти полностью закрыть потребность страны в школьном транспорте, отметил и.о. главы Минпросвещения Инал Габлия.

Напомним, что ранее на этой неделе Россия создала в Абхазии 22 мобильных компьютерных класса.