Благотворительные фонды России и Абхазии договорились о совместной помощи детям

Благотворительные организации России и Абхазии договорились о совместной работе по вопросу помощи тяжелобольным детям, которые приезжают на отдых в республику.

Российский благотворительный фонд "Круг добра" подписал договор с абхазским фондом "Ашана", в рамках которого дети с российским гражданством смогут получить медицинские препараты для лечения.

Руководитель организации "Круг добра" Александр Ткаченко отметил, что инициатива направлена на поддержку детей со сложными диагнозами, которые направляются в Абхазию на отдых или к родственникам. Дети с российским гражданством теперь смогут получить доступ к необходимым медикаментам и врачебную поддержку.

Глава фонда "Ашана" Беслан Шакай отдельно отметил важность сотрудничества Абхазии и России для обеспечения помощи детям.