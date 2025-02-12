Вестник Кавказа

Благотворительные фонды России и Абхазии договорились о совместной помощи детям

IV фестиваль абхазской культуры Апсны в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Благотворительные организации России и Абхазии договорились о совместной работе по вопросу помощи тяжелобольным детям, которые приезжают на отдых в республику.

Российский благотворительный фонд "Круг добра" подписал договор с абхазским фондом  "Ашана", в рамках которого дети с российским гражданством смогут получить медицинские препараты для лечения. 

Руководитель организации "Круг добра" Александр Ткаченко отметил, что инициатива направлена на поддержку детей со сложными диагнозами, которые направляются в Абхазию на отдых или к родственникам.  Дети с российским гражданством теперь смогут получить доступ к необходимым медикаментам и врачебную поддержку. 

Глава фонда "Ашана" Беслан Шакай отдельно отметил важность сотрудничества Абхазии и России для обеспечения помощи детям.

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