Центр Ростова избавляют от ларьков

В центре Ростова-на-Дону начали массово убирать коммерческие торговые ларьки – это последствия расторжения договора об аренде земельных участков под них, который оказался мошенническим.

Центр донской столицы избавляют от коммерческих ларьков, установленных при бывшем начальнике управления торговли Ростова-на-Дону Константине Тихонове, сообщает ФАС региона.

Экс-начальник городской торговли заключил соглашение с компаниями ООО "Альфа" и ООО "Меркой" договор об аренде участков земли для ларьков с условием, что они будут сдавать эти места реализаторам в субаренду по более высокой цене и получать доход, который будет поступать в муниципальный бюджет, передает "АиФ-Ростов".

Однако доход распределялся по карманам глав компаний-арендаторов и городских чиновников, и в январе нынешнего 2025 года администрация города этот договор расторгла.

В результате в бюджет РФ вернули 2,5 млн рублей, а бывшего начальника городского управления торговли признали виновным по статьям о превышении служебных полномочий и о мошенничестве.

Константина Тихонова суд приговорил к пяти годам и четырем месяцам колонии общего режима, штрафу в 500 тыс рублей, и запретил занимать руководящие должности в органах власти восемь лет.