Вестник Кавказа

Центр Ростова избавляют от ларьков

Центр Ростова избавляют от ларьков
© Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко
В центре Ростова-на-Дону начали массово убирать коммерческие торговые ларьки – это последствия расторжения договора об аренде земельных участков под них, который оказался мошенническим.

Центр донской столицы избавляют от коммерческих ларьков, установленных при бывшем начальнике управления торговли Ростова-на-Дону Константине Тихонове, сообщает ФАС региона.

Экс-начальник городской торговли заключил соглашение с компаниями ООО "Альфа" и ООО "Меркой" договор об аренде участков земли для ларьков с условием, что они будут сдавать эти места реализаторам в субаренду по более высокой цене и получать доход, который будет поступать в муниципальный бюджет, передает "АиФ-Ростов".

Однако доход распределялся по карманам глав компаний-арендаторов и городских чиновников, и в январе нынешнего 2025 года администрация города этот договор расторгла.

В результате в бюджет РФ вернули 2,5 млн рублей, а бывшего начальника городского управления торговли признали виновным по статьям о превышении служебных полномочий и о мошенничестве.

Константина Тихонова суд приговорил к пяти годам и четырем месяцам колонии общего режима, штрафу в 500 тыс рублей, и запретил занимать руководящие должности в органах власти восемь лет.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
785 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Астраханский порт Оля довел грузооборот до рекордного миллиона

Астраханский порт Оля довел грузооборот до рекордного миллиона

Свыше 9,5 тыс случаев незаконной торговли пресекли на Кубани в 2024 году

Свыше 9,5 тыс случаев незаконной торговли пресекли на Кубани в 2024 году

Абхазия удвоила свой торговый оборот

Абхазия удвоила свой торговый оборот

Карта &quot;Мир&quot; заработает в Иране к лету

Карта "Мир" заработает в Иране к лету

В Краснодаре 29 и 30 декабря откроются ярмарки выходного дня

В Краснодаре 29 и 30 декабря откроются ярмарки выходного дня

Магазины Крыма избавят от иностранных названий

Магазины Крыма избавят от иностранных названий

Россия вводит электронную очередь грузовиков на границе с Азербайджаном

Россия вводит электронную очередь грузовиков на границе с Азербайджаном

Армения обеспечит россиян своим текстилем

Армения обеспечит россиян своим текстилем

В Армении свои магазины открывает российский ритейлер Modi

В Армении свои магазины открывает российский ритейлер Modi

Астрахань обеспечит казахстанцев рыбными снэками

Астрахань обеспечит казахстанцев рыбными снэками

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы