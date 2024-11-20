Алексей Логвиненко уходит в отставку

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко написал заявление об отставке, о причинах такого решения не сообщается, известно лишь, что сегодня его заявление на своем заседании рассмотрит городская дума.

Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко написал заявление об отставке, сообщил представитель городской думы.

"Накануне в конце рабочего дня глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко написал заявление об отставке. Этот вопрос уже включен в повестку заседания городской думы, которое состоится сегодня"

- представитель гордумы Ростова-на-Дону

Уже в середине января в кулуарах ростовской администрации стали ходить слухи о возможном увольнении ее главы, однако 14 января Логвиненко сообщил, что "заявлений никаких не писал, но всякое может быть", передает РИА Новости.

Алексей Логвиненко - уроженец Таганрога, выпускник Таганрогского государственного радиотехнического университета по специальности "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети". Несмотря на молодость – ему всего 50 лет - имеет опыт работы в структуре МВД, был заместителем гендиректора "ТНС энерго Ростов-на-Дону", с начала 2019 года он работал в структуре администрации Ростова-на-Дону с начала 2019 года на различных должностях, а 23 октября того же года он на шесть лет занял должность главы администрации города.

Если депутаты сегодня согласуют его отставку, обязанности сити-менеджера будут возложены на назначенного сегодня первого заместителя главы администрации Александра Скрябина.