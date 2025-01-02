Вестник Кавказа

Разработчики "забыли" пустить транспорт в ряд новых районов Ростова

Разработчики "забыли" пустить транспорт в ряд новых районов Ростова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Будущие жители нескольких строящихся спальных районов донской столицы могли остаться без общественного транспорта из за необъяснимой "забывчивости" разработчиков транспортных маршрутов Ростова-на-Дону.

Разработчики плана транспортного обслуживания населения Ростова-на-Дону на 2025-2029 обратили внимание на то, что в документ таинственным образом не попала часть будущих микрорайонов города, сообщает портал горадминистрации донской столицы.

Планировщики разработали маршрут общественного транспорта к ЖК "Левобережье", ЖК "Полет, ЖК "Вересаево", микрорайона на левом берегу Дона и микрорайона "Левенцовка-Парк", но часть городских новостроек все же обошли вниманием, передает "АиФ-Ростов".

Так, фактически без транспортного сообщения остались будущие жители площади Химиков, где возводятся 19 многоэтажных домов трех ЖК – разработчики даже уменьшили число автобусов на маршрутах, проходящих рядом с новостройками. Не запланирован общественный транспорт и к уже построенному ЖК "Грин-Сайд".

И, конечно, вопиющий недочет разработчиков – они не учли того, что транспорт, который свяжет их с другими частями города, нужен и жителям будущего ЖК "Кумжаград", в котором скоро будут проживать 89 тыс человек.

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