Вестник Кавказа

Автобусный парк Ташкента за год вырастет на треть

Автобусный парк Ташкента за год вырастет на треть
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Столица Узбекистана в нынешнем году получит еще тысячу автобусов, а число киосков по продаже автобусных разовых проездных билетов увеличится в два раза, сообщил Минтранс страны.

Общественный транспорт в столице Узбекистана в наступившем 2025 году станет не только доступнее, но и купить проездной билет на автобус в Ташкенте станет намного легче – автопарк мегаполиса пополнят еще 1 тыс новых автобусов, а киосков по продаже билетов с QR-кодом на столичных автобусных остановках станет в два раза больше, сообщили в пресс-службе Минтранса страны.

К концу нынешнего года столичный автопарк будет насчитывать 2900 автобусов – их будет поставлять крупнейшая китайская компания BYD, городские власти подписали с ней соглашение на закупку электробусов, передает Podrobno.uz.

С покупкой разовых автобусных билетов ситуация тоже станет намного лучше: с 1 января 2025 года в столичных автобусах полностью прекратился прием наличных, и хотя цена разовой поездки невысока – 3 тыс сумов (примерно 23 рубля), а при электронной оплате – почти в два раза меньше, всего 1,7 тыс сумов, купить билет на остановке довольно проблематично: их продают не на каждой остановке.

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