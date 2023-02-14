Вестник Кавказа

Пластиковые пакеты могут оказаться под запретом в Узбекистане

Пластиковые пакеты могут оказаться под запретом в Узбекистане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Узбекистане через два года могут отказаться от пластиковых пакетов. Планируется заменить их на пакеты из биоразлагаемых материалов.

Узбекистан готовится к запрету на пластиковые пакеты, следует из проекта государственной программы.

С 2027 года в республике под запретом может отказаться производство и использование пакетов из пластика, также будет запрещен ввоз таких пакетов. В Узбекистане намерены перейти на экологически безопасные биоразлагаемые пакеты. К осени 2025 года в стране будет представлен проект двухгодичной нацпрограммы по сокращению загрязнения пластиком.

Согласно указу главы государства Шавката Мирзиеева, производители и импортеры пластиковой упаковки будут обязаны открывать пункты для сбора и утилизации пластика, будут созданы возможности для покупателей по возврату использованной упаковки или будет внедрен обязательный сбор на утилизацию пластиковой тары. Кроме того, планируется внедрить коэффициенты для использования переработанного пластика в упаковке и ввести ограничения на применение вредных химических веществ в составе пластиковой упаковки.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1115 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Узбекистане запустят автобусные рейсы до Китая и России

В Узбекистане запустят автобусные рейсы до Китая и России

Аэропорт Термеза стал работать по фактической погоде

Аэропорт Термеза стал работать по фактической погоде

Узбекистан намерен развивать сотрудничество со странами Латинской Америки

Узбекистан намерен развивать сотрудничество со странами Латинской Америки

Злостных должников в Узбекистане обяжут платить по счетам

Злостных должников в Узбекистане обяжут платить по счетам

Рейс в Самарканд готовится к вылету после экстренной посадки в Москве

Рейс в Самарканд готовится к вылету после экстренной посадки в Москве

Рейс из Петербурга в Самарканд приземлился в Москве из-за неисправности

Рейс из Петербурга в Самарканд приземлился в Москве из-за неисправности

Шавкат Мирзиеев выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Шавкат Мирзиеев выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Туман вынудил самолет из Новосибирска сесть в Ташкенте

Туман вынудил самолет из Новосибирска сесть в Ташкенте

Казахстан разрешил перепродажу российской пшеницы

Казахстан разрешил перепродажу российской пшеницы

Аэропорт Ташкента экстренно принял самолет «Аэрофлота»

Аэропорт Ташкента экстренно принял самолет «Аэрофлота»

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы