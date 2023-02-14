Пластиковые пакеты могут оказаться под запретом в Узбекистане

В Узбекистане через два года могут отказаться от пластиковых пакетов. Планируется заменить их на пакеты из биоразлагаемых материалов.

Узбекистан готовится к запрету на пластиковые пакеты, следует из проекта государственной программы.

С 2027 года в республике под запретом может отказаться производство и использование пакетов из пластика, также будет запрещен ввоз таких пакетов. В Узбекистане намерены перейти на экологически безопасные биоразлагаемые пакеты. К осени 2025 года в стране будет представлен проект двухгодичной нацпрограммы по сокращению загрязнения пластиком.

Согласно указу главы государства Шавката Мирзиеева, производители и импортеры пластиковой упаковки будут обязаны открывать пункты для сбора и утилизации пластика, будут созданы возможности для покупателей по возврату использованной упаковки или будет внедрен обязательный сбор на утилизацию пластиковой тары. Кроме того, планируется внедрить коэффициенты для использования переработанного пластика в упаковке и ввести ограничения на применение вредных химических веществ в составе пластиковой упаковки.