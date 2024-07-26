Вестник Кавказа

Венгрия уличила Еврокомиссию в нарушении гарантий по "Турецкому потоку"

Венгрия уличила Еврокомиссию в нарушении гарантий по "Турецкому потоку"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Будапешт жестко отреагировал на попытку Украины взорвать наземную часть "Турецкого потока", обвинив Еврокомиссии в невыполнении обязательств по безопасности этого трубопровода. С точки зрении Венгрии удар по "Турецкому потоку" равноценен удару по венгерскому суверенитету.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто по завершении телефонной беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым об украинской атаке на наземную инфраструктуру "Турецкого потока"  в Краснодарском крае выступил с обвинениями в адрес Еврокомиссии: еврочиновники не выполняют гарантии по безопасности этого трубопровода.

Напомним, что ЕК в прошлом месяце дала Будапешту гарантии, что Украина не будет создавать угрозы венгерской энергобезопасности, в том числе путем атак на "Турецкий поток" – единственный маршрут трубопроводных поставок российского газа в страну. Только под эти гарантии Венгрия согласилась голосовать по антироссийским санкциям и переговорам о евроинтеграции Киева.

Однако в ночь на 28 февраля украинские беспилотники атаковали газокомпрессорную станцую "Русская" на Кубани, о чем сегодня Сергей Лавров поговорил сначала с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, попросив надавить на Киев для прекращения таких нападений, а затем с Петером Сийярто.

Сийярто подчеркнул, что для Венгрии посягательство на работу "Турецкого потока" равноценно посягательству на венгерский суверенитет из-за важности российского газа для энергообеспечения страны.

"Газопровод "Турецкий поток" является гарантией надежности поставок природного газа в Венгрию, поэтому возможная неработоспособность газопровода может серьезно подорвать нашу энергетическую безопасность"

– Петер Сийярто

Нападение на "Русскую" после получения гарантий ЕК ставит вопрос о том, как еврочиновники выполняют свои обязательства перед Венгрией и выполняют ли их вообще, отметил глава МИД Венгрии

"Европейская комиссия недавно дала гарантию, что Украина не будет атаковать инфраструктуру газопровода, ведущего в Европейский союз, поэтому мы призываем Еврокомиссию немедленно прояснить, выполняет ли она свои гарантии"

– Петер Сийярто

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