Вестник Кавказа

Анкара вновь готова принять переговоры по Украине – СМИ

Анкара вновь готова принять переговоры по Украине – СМИ
© Фото: пресс-служба МИД Турции
Хакан Фидан намерен заявить о готовности Турции принять переговоры по Украине. Он подчеркнет, что страна уже принимала переговоры между сторонами в 2022 году.

Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан намерен на встрече по Украине в Лондоне заявить о готовности Турции вновь провести переговоры по конфликту.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник, руководитель турецкого внешнеполитического ведомства планирует принять участие в переговорах.

Отмечается, что министр заявит о вкладе, который Анкара может внести в процесс урегулирования конфликта, а также подчеркнет усилия Турции с целью завершения.

Кроме того, Фидан напомнит о переговорах России и Украины, которые проходили в Турции в марте 2022 года.

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