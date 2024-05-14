Вестник Кавказа

Крупное плодохранилище за 7 млрд рублей создадут на Ставрополье

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2025 году Ставропольский край планирует обзавестись самым большим в регионе плодохранилищем вместимостью в 30 тыс т. На его строительство потратят 7 млрд рублей.

Самое крупное в Ставропольском крае плодохранилище планируют построить в 2025 году недалеко от Невинномысска. Его вместимость будет составлять 30 тыс т, рассказал глава региона Владимир Владимиров.

"Здесь создаются холодильные камеры с регулируемой газовой средой, цех по сортировке и упаковке продукции, зона отгрузки и административно-бытовой комплекс. Обслуживать плодохранилище будут около 600 человек. А значит – проект внесет вклад в укрепление социально-экономического благополучия города и края"

– Владимир Владимиров

Создание хранилища овощей и фруктов увеличит текущие мощности края в этой сфере на 50%. Стоимость строительства оценивается в 7 млрд рублей.

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