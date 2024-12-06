Вестник Кавказа

Азиатская парламентская ассамблея призвала к возвращению азербайджанцев в Армению

Азиатская парламентская ассамблея призвала к возвращению азербайджанцев в Армению
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Парламентарии-участники саммита Азиатской парламентской ассамблеи в Баку включили в финальную декларацию призыв к Армении устроить возвращение азербайджанцев, изгнанных из родных домов армянскими националистами в конце 1980-х годов.

Община Западного Азербайджана распространила сегодня пресс-релиз о результатах работы в Баку Азиатской парламентской ассамблеи. В документе подчеркнуто, что декларация АПА призывает к предоставлению азербайджанскому населению права безопасно и достойно вернуться в Армению, откуда они были изгнаны армянскими националистами в конце 80-х годов.

Также участники ассамблеи подчеркнули необходимость армянским властям организовать диалог с западными азербайджанцами – коренным населением нынешней территории Республики Армения – для обеспечения этого неотъемлемого права.

"Община Западного Азербайджана благодарит Милли Меджлис Азербайджанской Республики и парламенты других государств-членов Азиатской парламентской ассамблеи за однозначную поддержку, выраженную в итоговом документе"

– Община Западного Азербайджана

В общине подчеркнули, что внимание парламентариев 44 стран, входящих в АПА, к правам западных азербайджанцев стало новым свидетельством актуальности темы организации Арменией условий для переезда на родину азербайджанских изгнанников. Эта тема вышла за рамки региональной и теперь составляет постоянную часть глобальной международной повестки, обсуждаемой на межгосударственных саммитах мирового уровня.

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