Российских пограничников не осталось на границах Армении

Службу на пункте пропуска на границе Армении и Турции с сегодняшнего дня несут армянские пограничники, заявил премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, российских пограничников в армянских пунктах пропуска не осталось.

Российские пограничники полностью покинули все пункты пропуска на границах Армении – сегодня их заменили в пункте пропуска "Маргара" армянские пограничные войска, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Глава правительства напомнил, что на данный момент пункт пропуска не функционирует, так как армяно-турецкая граница пока не открылась.

Он уточнил, что 2,5 года назад, летом 2022 года, правительство решило отремонтировать его. В то время на КПП служили российские пограничники. Пашинян выразил благодарность пограничников РФ за их службу.

"Переход КПП "Маргара" под контроль пограничных войск Армении означает, что с 1 марта пограничный контроль за въезжающими и выезжающими из Армении гражданами будет осуществляться исключительно силами погранвойск РА, потому что во всех (действующих и недействующих) пунктах служат только пограничные войска Армении"

– Пашинян

Напомним, ранее российские пограничники покинули пункт пропуска "Звартноц", который действует в одноименном аэропорту Еревана, – это произошло первого августа минувшего года. Через пять месяцев на КПП "Мегри" на границ с Ираном армянские пограничники заменили российских.

Стоит отметить, что пограничники из РФ несли службу в Армении на протяжении более чем трех десятилетий. Это происходило в рамках особого договора о статусе Пограничных войск РФ Армении. Он был подписан в сентябре 1992 года.