Россия получила агреман на назначение нового посла в США

Новым послом РФ в США будет Александр Дарчиев. США уже передали российской стороне официальную ноту с агреманом на его назначение.

Соединенные Штаты предоставили России агреман на назначение нового посла в Вашингтоне. Об этом сказано в сообщении, размещенном 28 февраля на сайте МИД РФ.

Официальная нота с агреманом была передана российской делегации на вчерашней встрече с представителями США.

"Американская сторона передала официальную ноту с агреманом на назначение директора департамента Северной Атлантики МИД России Александра Никитича Дарчиева новым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в США"

– МИД РФ

Ожидается, что в ближайшее время российский дипломат отправится в Вашингтон.