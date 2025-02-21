Россия получила агреман на назначение нового посла в США

Новым послом РФ в США будет Александр Дарчиев. США уже передали российской стороне официальную ноту с агреманом на его назначение.
Соединенные Штаты предоставили России агреман на назначение нового посла в Вашингтоне. Об этом сказано в сообщении, размещенном 28 февраля на сайте МИД РФ.
Официальная нота с агреманом была передана российской делегации на вчерашней встрече с представителями США.
"Американская сторона передала официальную ноту с агреманом на назначение директора департамента Северной Атлантики МИД России Александра Никитича Дарчиева новым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в США"
– МИД РФ
Ожидается, что в ближайшее время российский дипломат отправится в Вашингтон.