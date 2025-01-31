Трамп продлил антироссийские санкции после переговоров РФ-США в Турции

Президент Соединенных Штатов объявил о продлении действия антироссийских санкций, которые были приняты ранее связи с ситуацией на Украине. Об этом сказано в распространенных 27 февраля документах Белого дома.
"Я продлеваю на один год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 13 660"
– Дональд Трамп
Речь идет о рестрикциях, вступивших в силу в феврале 2022 года, сентябре 2018 года, марте и декабре 2014 года.
"Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов"
– сказано в пояснительной записке
Напомним, 27 февраля в Стамбуле прошли российско-американские переговоры, посвященные вопросам, связанным с работой посольств обеих стран. Ранее на этой неделе глава Белого дома сообщил, что возможность снятия санкций с РФ может быть рассмотрена в будущем.