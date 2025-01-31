Вестник Кавказа

Трамп продлил антироссийские санкции после переговоров РФ-США в Турции

Дональд Трамп
© Фото: соцсети Белого дома
Ограничительные меры, принятые США в предыдущие годы против РФ из-за ситуации на Украине, будут действовать еще как минимум год. Первые рестрикции подобного рода вступили в силу 11 лет назад.

Президент Соединенных Штатов объявил о продлении действия антироссийских санкций, которые были приняты ранее связи с ситуацией на Украине. Об этом сказано в распространенных 27 февраля документах Белого дома.

"Я продлеваю на один год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 13 660" 

– Дональд Трамп

Речь идет о рестрикциях, вступивших в силу в феврале 2022 года, сентябре 2018 года, марте и декабре 2014 года.

"Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов"

– сказано в пояснительной записке

Напомним, 27 февраля в Стамбуле прошли российско-американские переговоры, посвященные вопросам, связанным с работой посольств обеих стран. Ранее на этой неделе глава Белого дома сообщил, что возможность снятия санкций с РФ может быть рассмотрена в будущем.

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