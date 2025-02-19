Трамп прокомментировал отмену санкций против России

Американский президент Дональд Трамп рассказал, готов ли Вашингтон прямо сейчас отменить антироссийские санкции. По словам главы государства, это зависит от ситуации на Украине.

Возможность снятия с России американских санкций прокомментировал президент США Дональд Трамп, соответствующее заявление он сделал общаясь с журналистами в Белом доме.

Представители прессы спросили у него, обсуждается ли в Белом доме сейчас возможность отмены антироссийских ограничений.

"Нет. Я хочу сначала увидеть, что мы заключаем соглашение (по урегулированию конфликта на Украине - ред.)"

– Трамп

Американский лидер пояснил, что рассчитывает на то, что сделка с Путиным по Украине будет заключена, но может дать гарантии.

Кроме того, Трамп выразил мнение, что президенту России Владимиру Путину нужно будет "пойти на уступки" в процессе договоренности по сделке.

Президент США также добавил, что ситуация на Украине в итоге будет урегулирована благодаря его победе на выборах.