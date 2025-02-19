Трамп прокомментировал отмену санкций против России

Возможность снятия с России американских санкций прокомментировал президент США Дональд Трамп, соответствующее заявление он сделал общаясь с журналистами в Белом доме.
Представители прессы спросили у него, обсуждается ли в Белом доме сейчас возможность отмены антироссийских ограничений.
"Нет. Я хочу сначала увидеть, что мы заключаем соглашение (по урегулированию конфликта на Украине - ред.)"
– Трамп
Американский лидер пояснил, что рассчитывает на то, что сделка с Путиным по Украине будет заключена, но может дать гарантии.
Кроме того, Трамп выразил мнение, что президенту России Владимиру Путину нужно будет "пойти на уступки" в процессе договоренности по сделке.
Президент США также добавил, что ситуация на Украине в итоге будет урегулирована благодаря его победе на выборах.