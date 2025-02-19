Вестник Кавказа

Трамп прокомментировал отмену санкций против России

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Американский президент Дональд Трамп рассказал, готов ли Вашингтон прямо сейчас отменить антироссийские санкции. По словам главы государства, это зависит от ситуации на Украине.

Возможность снятия с России американских санкций прокомментировал президент США Дональд Трамп, соответствующее заявление он сделал общаясь с журналистами в Белом доме.

Представители прессы спросили у него, обсуждается ли в Белом доме сейчас возможность отмены антироссийских ограничений.

"Нет. Я хочу сначала увидеть, что мы заключаем соглашение (по урегулированию конфликта на Украине - ред.)"

– Трамп

Американский лидер пояснил, что рассчитывает на то, что сделка с Путиным по Украине будет заключена, но может дать гарантии.

Кроме того, Трамп выразил мнение, что президенту России Владимиру Путину нужно будет "пойти на уступки" в процессе договоренности по сделке.

Президент США также добавил, что ситуация на Украине в итоге будет урегулирована благодаря его победе на выборах.

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