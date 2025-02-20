Вестник Кавказа

Российско-американские переговоры завершились в Стамбуле

Российско-американские переговоры завершились в Стамбуле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Переговоры между делегациями России и США, проходившие сегодня в Стамбуле, окончились. Они были посвящены ситуации, связанной с работой российского и американского посольств в Вашингтоне и Москве соответственно.

Встреча между российской и американской делегациями, проходившая сегодня в Стамбуле, окончена.

Представители России, как следует из публикуемых видео, покинули место проведения переговоров, не дав никаких комментариев по их итогам.

Стоит отметить, что переговоры стартовали в 10 часов утра в резиденции генконсула США в Стамбуле. Предполагалось, что они будут посвящены единственному вопросу – ситуации с посольствами обеих стран. Они продолжались в течение шести с половиной часов и проходили в закрытом от прессы формате. Не оглашался и состав обеих делегаций.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1280 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кремль оценил стремления США к диалогу с Россией

Кремль оценил стремления США к диалогу с Россией

Россия и США договариваются в Стамбуле

Россия и США договариваются в Стамбуле

Трамп прокомментировал отмену санкций против России

Трамп прокомментировал отмену санкций против России

Дипломаты России и США встретятся в Стамбуле

Дипломаты России и США встретятся в Стамбуле

Россия заинтересована в реализации проектов с США - Кремль

Россия заинтересована в реализации проектов с США - Кремль

Почему растут цены: инфляция, чипфляция и шринкфляция

Почему растут цены: инфляция, чипфляция и шринкфляция

В Грузии готовы начать отношения с США и Европой с чистого листа

В Грузии готовы начать отношения с США и Европой с чистого листа

Закон-копия FARA зарегистрирован в парламенте Грузии

Закон-копия FARA зарегистрирован в парламенте Грузии

Россия и США возьмутся за устранение проблем в работе посольств

Россия и США возьмутся за устранение проблем в работе посольств

Что такое квантовый компьютер и для чего он нужен?

Что такое квантовый компьютер и для чего он нужен?

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы