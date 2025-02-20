Российско-американские переговоры завершились в Стамбуле

Переговоры между делегациями России и США, проходившие сегодня в Стамбуле, окончились. Они были посвящены ситуации, связанной с работой российского и американского посольств в Вашингтоне и Москве соответственно.

Встреча между российской и американской делегациями, проходившая сегодня в Стамбуле, окончена.

Представители России, как следует из публикуемых видео, покинули место проведения переговоров, не дав никаких комментариев по их итогам.

Стоит отметить, что переговоры стартовали в 10 часов утра в резиденции генконсула США в Стамбуле. Предполагалось, что они будут посвящены единственному вопросу – ситуации с посольствами обеих стран. Они продолжались в течение шести с половиной часов и проходили в закрытом от прессы формате. Не оглашался и состав обеих делегаций.