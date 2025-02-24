Опытный спасатель погиб по Владикавказе

Во Владикавказе погиб при исполнении сотрудник МЧС. Спасатель сорвался с высоты в попытке помочь кошке. Глава города сообщил о несчастном случае.
Во Владикавказе на территории детского сада No173 произошел несчастный случай, в результате которого погиб спасатель.
Мужчина проработал в МЧС РФ 13 лет, занимался спортом. Градоначальник Вячеслав Мильдзихов принес соболезнования семье погибшего 38-летнего спасателя.
"При исполнении служебных обязанностей погиб Руслан Кетоев. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким"
– мэр Владикавказа
Кетоев приехал на вызов в детский сад, чтобы снять с дерева кошку. Животное забралось на большую высоту и не могло спуститься самостоятельно. Спасатель, пытаясь помочь кошке, сорвался. Он погиб на месте.