Вестник Кавказа

Опытный спасатель погиб по Владикавказе

Опытный спасатель погиб по Владикавказе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Во Владикавказе погиб при исполнении сотрудник МЧС. Спасатель сорвался с высоты в попытке помочь кошке. Глава города сообщил о несчастном случае.

Во Владикавказе на территории детского сада No173 произошел несчастный случай, в результате которого погиб спасатель.

Мужчина проработал в МЧС РФ 13 лет, занимался спортом. Градоначальник Вячеслав Мильдзихов принес соболезнования семье погибшего 38-летнего спасателя.

"При исполнении служебных обязанностей погиб Руслан Кетоев. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким"

– мэр Владикавказа

Кетоев приехал на вызов в детский сад, чтобы снять с дерева кошку. Животное забралось на большую высоту и не могло спуститься самостоятельно. Спасатель, пытаясь помочь кошке, сорвался. Он погиб на месте.

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