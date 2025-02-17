Штормовое предупреждение объявили из-за лавин в Северной Осетии

Жителям Северной Осетии напомнили о риске различного рода повреждений во время лавин. Масса снега может сойти в республике в течение ближайших суток.

В Северной Осетии объявлено штормовое предупреждение из-за риска возникновения лавин. Об этом сказано в сообщении, распространенном 24 февраля Главным управлением МЧС по региону.

В ведомстве подчеркнули, что лавиноопасность будет сохраняться до завтрашнего вечера.

"С 18:00 мск 24 февраля до 18:00 мск 25 февраля в горных районах Республики Северная Осетия-Алания лавиноопасно, в связи с чем существует вероятность возникновения ЧС на территории Алагирского района"

– пресс-служба управления

В МЧС напомнили, что лавины могут привести к повреждению зданий, ЛЭП и других конструкций. Не исключены затруднения на дорогах.