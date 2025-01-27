Мордовия удваивает полеты в Анталью

Из-за популярности полетов из Саранска в Анталью, которыми пользуются жители не только Мордовии, но и Пензенской области, их число будет удвоено летом 2025 года. Организация новых рейсов ведется в тесном контакте с мордовскими и в целом поволжскими турфирмами.

Руководитель Республики Мордовия, экс-премьер-министр Дагестана Артем Здунов сообщил о плане нарастить вдвое количество полетов из международного аэропорта Саранск в турецкий курортный город Анталья в летний период.

Он пояснил, что в прошлом году из мордовской столицы в Анталью самолеты летали 15 раз за лето с почти полностью распроданными местами (свыше 2500 пассажиров). В этой связи принято решение летом 2025 года организовать 28 рейсов на турецкий курорт.

"Помимо наших горожан, рейсы удобны для жителей соседней Пензы, с ней в 2024 году наладили комфортное сообщение современными электропоездами, наблюдаем хороший встречный поток"

– Артем Здунов

Наращивание количества полетов в Анталью власти ведут в постоянном контакте с туристическими фирмами. Также при координации с местными туроператорами они планируют организовать рейсы по новым маршрутам, в частности, в Екатеринбург и неназванные соседние государства.