Астрахань обеспечит казахстанцев рыбными снэками

Астраханская компания "НМК-трейд", уже завоевавшая себе репутацию в Казахстане благодаря поставкам в страну своей молочной продукции, намерена наладить и поставки рыбных изделий – снэков, которые наверняка понравятся потребителю.

В скором времени жители Казахстана смогут попробовать и оценить рыбные снэки астраханской компании "НМК-трейд", которая прочно освоилась на рынке соседней страны благодаря своей молочной продукции бренда "Чабан".

Соучредители компании не намерены останавливаться на достигнутом, поэтому готовы развивать и разнообразить свою продукцию на казахстанском рынке, сообщает "АиФ Астрахань".

ООО "НМК-трейд" готовит следующий этап развития – вскоре ее рыбный товар будет представлен на международной выставке в Казахстане, поставлять снэки в соседний регион будет крупное астраханское крестьянско-фермерское хозяйство, с которым у компании уже налажено партнерство.

Продукцию астраханцев уже по достоинству оценили российские потребители – теперь пора завоевать и казахстанский рынок.