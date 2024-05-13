Вестник Кавказа

Астрахань обеспечит казахстанцев рыбными снэками

Астрахань обеспечит казахстанцев рыбными снэками
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Астраханская компания "НМК-трейд", уже завоевавшая себе репутацию в Казахстане благодаря поставкам в страну своей молочной продукции, намерена наладить и поставки рыбных изделий – снэков, которые наверняка понравятся потребителю.

В скором времени жители Казахстана смогут попробовать и оценить рыбные снэки астраханской компании "НМК-трейд", которая прочно освоилась на рынке соседней страны благодаря своей молочной продукции бренда "Чабан".

Соучредители компании не намерены останавливаться на достигнутом, поэтому готовы развивать и разнообразить свою продукцию на казахстанском рынке, сообщает "АиФ Астрахань".

ООО "НМК-трейд" готовит следующий этап развития – вскоре ее рыбный товар будет представлен на международной выставке в Казахстане, поставлять снэки в соседний регион будет крупное астраханское крестьянско-фермерское хозяйство, с которым у компании уже налажено партнерство.

Продукцию астраханцев уже по достоинству оценили российские потребители – теперь пора завоевать и казахстанский рынок.

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