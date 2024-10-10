Роспотребнадзор назвал 5 главных источников витамина D

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как пасмурной осенью можно получить витамин D.
Витамин D также называют «солнечным», так как он способен синтезироваться естественным путем в коже под воздействием УФ-лучей. Также этот витамин можно получить из некоторых продуктов питания. В ведомстве назвали продукты, наиболее богатые витамином D, это лососевые, сельдь, рыбий жир, консервы из сардин и тунца.
Не только жирная рыба может стать источником «солнечного» витамина. Стоит обратить внимание на продукты, специально обогащенные витамином D, например молоко.
«Но внимательно изучайте упаковку: 1 стакан обогащенного продукта будет содержать около 100 МЕ витамина, в то время как в обычном молоке его практически нет»
– Роспотребнадзор
Кроме того, этот витамин можно найти в яйцах, сыре, сливочном масле, говяжьей печени.
Сегодня в мире отмечается День витамина D. В 1928 году немецкий химик Адольф Виндаус открыл эргостерол – провитамин D. Витамин D – гормоноподобное жирорастворимое вещество, участвующее во множестве процессов в организме.