Роспотребнадзор назвал 5 главных источников витамина D

Витамин D известный как «солнечный» можно получать из пищи. В Роспотребнадзоре перечислили лучшие продукты для того, чтобы восполнить нехватку витамина D.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как пасмурной осенью можно получить витамин D.

Витамин D также называют «солнечным», так как он способен синтезироваться естественным путем в коже под воздействием УФ-лучей. Также этот витамин можно получить из некоторых продуктов питания. В ведомстве назвали продукты, наиболее богатые витамином D, это лососевые, сельдь, рыбий жир, консервы из сардин и тунца.

Не только жирная рыба может стать источником «солнечного» витамина. Стоит обратить внимание на продукты, специально обогащенные витамином D, например молоко.

«Но внимательно изучайте упаковку: 1 стакан обогащенного продукта будет содержать около 100 МЕ витамина, в то время как в обычном молоке его практически нет»

– Роспотребнадзор

Кроме того, этот витамин можно найти в яйцах, сыре, сливочном масле, говяжьей печени.

Сегодня в мире отмечается День витамина D. В 1928 году немецкий химик Адольф Виндаус открыл эргостерол – провитамин D. Витамин D – гормоноподобное жирорастворимое вещество, участвующее во множестве процессов в организме.