Вестник Кавказа

Работников рынков Махачкалы уличили в массовых нарушениях

Работников рынков Махачкалы уличили в массовых нарушениях
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в праздничный день прихода весны – Новруза на рынках дагестанской столицы прошел массовый рейд сотрудников Роспотребнадзора Дагестана, в ходе которого инспекторы надзорного ведомства выявили серьезные нарушения.

Рейдовые осмотры на ряде рынков Махачкалы, проведенные сегодня, в праздничный день прихода весны – Новруз-байрама – специалисты дагестанского отделения Роспотребнадзора провели массовые проверки, в ходе которых были зафиксированы множественные нарушения санитарных и торговых норм, сообщает пресс-служба ведомства.

Рейды прошли на четырех крупнейших рынках дагестанской столицы – было проверено 92 индивидуальных предпринимателя и 212 граждан, не состоящих на налоговом учете, передает "АиФ-Дагестан".  

Проверяющие обнаружили серьезные нарушения и в условиях хранения продуктов питания, и в документации на них. Помимо этого, арендодатели не озаботились зонированием рынков – прилавки с мясом и мясной продукцией соседствуют с овощными и зеленными рядами, а санитарные условия многих из них не соответствуют требованиям.

Также рынках не было площадок для отходов, отсутствовало водоснабжение, не проводилась дезинфекция торговых точек. 

Всего проверяющие возбудили 507 дел об административных правонарушениях, арестовали 819,4 кг пищевой продукции и выписали продавцам 55 штрафов, добавили в надзорном ведомстве.

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