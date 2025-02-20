Вестник Кавказа

Рыбная ярмарка заработала в столице Дагестана

Рыбная ярмарка заработала в столице Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале начала работу рыбная ярмарка. Она продлится до 24 марта. На ней, помимо рыбы, представлена сельскохозяйственная продукция.

Минсельхозпрод Дагестана сообщил о начале работы рыбной ярмарки, которая развернулась возле здания Национальной библиотеки в Махачкале.

Как отметили в ведомстве, для дагестанских любителей морепродуктов представлен большой выбор рыбных деликатесов – кильки до карпа.

Помимо этого, представители рыбных хозяйств продают морскую и прудовую рыбу. Стоит подчеркнуть, что на ярмарке также представлена сельхозпродукция.

В министерстве добавили, что торговые точки в Махачкале будут функционировать до 24 марта.

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