ОРВИ и грипп бушуют в Дагестане

Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ. Число заболевших выросло на 8% в сравнении с прошлогодними показателями.

В Дагестане третью неделю подряд сохраняется высокий уровень заражения гриппом и ОРВИ, сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

В ведомстве заявили, что за последнюю неделю выявлено более 3,4 тыс случаев, из них свыше половины – дети. Три недели ранее количество зараженных составило 2,6 тыс.

В Роспотребнадзоре отметили, что среди выявленных вирусов преобладают грипп, риновирусы и аденовируса. Число болевших стало больше на 8% по сравнению с прошлым годом.

Стоит добавить, что в связи с всплеском заболеваемости на прошлой неделе в Буйнакском районе на карантин ушли две школы.