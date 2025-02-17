Вестник Кавказа

Более 25 школ и детсадов закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ в Дагестане

Более 25 школ и детсадов закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Медики в Дагестане сообщили о продолжающемся росте заболеваемости гриппом и ОРВИ. За минувшую неделю симптомы болезней выявили у 3,3 тыс местных жителей.

В Дагестане на фоне распространения гриппа и ОРВИ ввели карантин в 26 образовательных и дошкольных учреждениях. Об этом 4 марта информирует управление Роспотребнадзора по региону.

"Закрыто на недельный карантин 26 учреждений образования: 14 школ и 12 детсадов в Буйнакском, Гунибском, Ботлихском районах, Бежтинском участке и городе Буйнакске"

– пресс-служба управления

За последние семь дней в республике на 15% увеличилось количество случаев заболеваемости острыми респираторными инфекциями. За это время симптомы гриппа и ОРВИ выявили у 3386 человек.

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