Более 25 школ и детсадов закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ в Дагестане

Медики в Дагестане сообщили о продолжающемся росте заболеваемости гриппом и ОРВИ. За минувшую неделю симптомы болезней выявили у 3,3 тыс местных жителей.

В Дагестане на фоне распространения гриппа и ОРВИ ввели карантин в 26 образовательных и дошкольных учреждениях. Об этом 4 марта информирует управление Роспотребнадзора по региону.

"Закрыто на недельный карантин 26 учреждений образования: 14 школ и 12 детсадов в Буйнакском, Гунибском, Ботлихском районах, Бежтинском участке и городе Буйнакске"

– пресс-служба управления

За последние семь дней в республике на 15% увеличилось количество случаев заболеваемости острыми респираторными инфекциями. За это время симптомы гриппа и ОРВИ выявили у 3386 человек.