Вестник Кавказа

Эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен более чем на 120% в КЧР

Эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен более чем на 120% в КЧР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КЧР продолжает наблюдаться рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. За последние 7 дней в регионе выявили симптомы болезни более чем у 2 тыс человек.

В Карачаево-Черкесии превышен эпидемиологический по ОРВИ и гриппу на 121%. Об этом информирует управление Роспотребнадзора по КЧР.

За минувшую неделю в республике было выявлено около 2,2 тыс случаев заболевания ОРВИ.

В ведомстве обратили внимание на то, что среди детей (от 3 до 6 лет) превышение составляет 104%, а среди взрослых (старше 15 лет) - 182%.

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