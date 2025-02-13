Вестник Кавказа

Треть школ перешла на удаленку из-за ОРВИ в Карачаево-Черкесии

Треть школ перешла на удаленку из-за ОРВИ в Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дистанционный режим обучения ввели более чем в полсотни школ в КЧР. Соответствующее решение было принято из-за ситуации с распространением ОРВИ и гриппа.

В Карачаево-Черкесии на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом перевели на удаленку треть школ. Об этом поведали 25 февраля в Минобрнауки КЧР.

"Из 176 общеобразовательных организаций на дистанционное обучение перешли 59 школ, что составляет 33,5%. Кроме того, на дистант перешли 83 класса"

– региональное министерство

Кроме того, в ведомстве отметили, что на карантин пришлось закрыть 43 детсада. Это свыше 31% от общего числа дошкольных учреждений, функционирующих в республике.

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