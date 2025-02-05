В Крыму растет число заболевших гриппом и ОРВИ

В Крыму продолжается резкий рост простудных заболеваний – только за последнюю неделю число заболевших гриппом и ОРВИ прибавилось больше чем на 25 тысяч человек, сообщили в местном отделении Роспотребнадзора.

Холодная погода сыграла свою роль в росте сезонных простудных заболеваний в Крыму – только за последнюю неделю в на полуострове зафиксировали более 18 тыс заболевших, а в городе федерального значения Севастополе - 7 тысяч новых случаев, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

"На последней отчетной неделе в Крыму отмечался рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, зарегистрировано 18375 заболевших, показатель – 96,2 на 10 тысяч населения. В г. Севастополе за прошедшую неделю заболело респираторными инфекциями 7000 лиц, показатель – 124,6 на 10 тысяч населения"

- Роспотребнадзор Крыма

При этом очень высок удельный вес детей в общем количестве заболевших - в среднем 47%, говорится в сообщении ведомства, передает "Интерфакс".

На удаленке на полуострове уже учатся 788 классов и 48 школ, а в детских садах закрыты 225 групп, добавили в крымском Роспотребнадзоре.