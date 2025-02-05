Вестник Кавказа

В Крыму растет число заболевших гриппом и ОРВИ

В Крыму растет число заболевших гриппом и ОРВИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Крыму продолжается резкий рост простудных заболеваний – только за последнюю неделю число заболевших гриппом и ОРВИ прибавилось больше чем на 25 тысяч человек, сообщили в местном отделении Роспотребнадзора.

Холодная погода сыграла свою роль в росте сезонных простудных заболеваний в Крыму – только за последнюю неделю в на полуострове зафиксировали более 18 тыс заболевших, а в городе федерального значения Севастополе - 7 тысяч новых случаев, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

"На последней отчетной неделе в Крыму отмечался рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, зарегистрировано 18375 заболевших, показатель – 96,2 на 10 тысяч населения. В г. Севастополе за прошедшую неделю заболело респираторными инфекциями 7000 лиц, показатель – 124,6 на 10 тысяч населения"

- Роспотребнадзор Крыма

При этом очень высок удельный вес детей в общем количестве заболевших - в среднем 47%, говорится в сообщении ведомства, передает "Интерфакс".

На удаленке на полуострове уже учатся 788 классов и 48 школ, а в детских садах закрыты 225 групп, добавили в крымском Роспотребнадзоре.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
885 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

5 смертельных вирусов: как понять, что вы в опасности?

5 смертельных вирусов: как понять, что вы в опасности?

Метеозависимость: как избавиться навсегда?

Метеозависимость: как избавиться навсегда?

Сезонные простудные заболевания в России продолжают рост

Сезонные простудные заболевания в России продолжают рост

Как остановить старение? Главные секреты молодости! Регина ДОКТОР о 5 продуктах, продлевающих жизнь

Как остановить старение? Главные секреты молодости! Регина ДОКТОР о 5 продуктах, продлевающих жизнь

Школы и детские сады Северной Осетии частично закрыты из-за ОРВИ

Школы и детские сады Северной Осетии частично закрыты из-за ОРВИ

В Дагестане от кори умер ребенок

В Дагестане от кори умер ребенок

В России продолжается рост сезонных простудных заболеваний

В России продолжается рост сезонных простудных заболеваний

Крымских школьников все чаще отправляют на удаленку

Крымских школьников все чаще отправляют на удаленку

Как нельзя лечить запор? Лучшее средство от запора. Проктолог

Как нельзя лечить запор? Лучшее средство от запора. Проктолог

В школах и больницах Дона могут ввести карантин по ОРВИ

В школах и больницах Дона могут ввести карантин по ОРВИ

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы