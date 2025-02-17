100 кг опасной икры изъяли из продажи в Дагестане

В Дагестане Роспотребнадзор выявил в икре "Золотое море" повышенное содержание свинца. Продукция изъята из продажи.
В одном из супермаркетов в Дагестане изъяли 100 кг имитированной красной икры - в продукции обнаружено многократное превышение свинца.
"Роспотребнадзор арестовал 101 кг икры в магазине "Светофор" из-за многократного превышения содержания в ней свинца"
– ведомство
Опасной оказалась имитированная красная икра бренда "Золотое море", в ней выявлено в 10 раз больше свинца, чем допускают нормы. Икра со свинцом был обнаружена в рамках внеплановой проверки.