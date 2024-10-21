В Дагестане директор школы присвоила продуктов почти на миллион рублей

В Буйнакске директор школы стала фигурантом уголовного дела о присвоении продуктов питания. Ущерб превысил 900 тыс рублей.
Уголовное дело заведено в отношении директора школы в Буйнакске. По версии следствия, руководитель образовательного учреждения присвоила продукты, которые предназначались для питания учащихся.
Сообщается, что директор занималась фиктивной отчетностью, завышая количество выданного продовольствия. Разницу между бумажной отчетностью и фактическим количеством выданного питания руководитель школы забирала себе.
Сообщается, что ущерб составил более 920 тыс рублей.