Вестник Кавказа

В Дагестане директор школы присвоила продуктов почти на миллион рублей

В Дагестане директор школы присвоила продуктов почти на миллион рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Буйнакске директор школы стала фигурантом уголовного дела о присвоении продуктов питания. Ущерб превысил 900 тыс рублей.

Уголовное дело заведено в отношении директора школы в Буйнакске. По версии следствия, руководитель образовательного учреждения присвоила продукты, которые предназначались для питания учащихся. 

Сообщается, что директор занималась фиктивной отчетностью, завышая количество выданного продовольствия. Разницу между бумажной отчетностью и фактическим количеством выданного питания руководитель школы забирала себе. 

Сообщается, что ущерб составил более 920 тыс рублей.

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