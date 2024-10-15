Угнанный в Канаде «Лексус» обнаружили в Буйнакске

Полиция нашла в Дагестане украденную в Канаде машину. Новым владельцем угнанного «Лексуса» стал житель Буйнакска. Возбуждено уголовное дело.

В Буйнакском районе Дагестана найден автомобиль «Лексус», который был угнан в Канаде, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Полиция во время проверки документов определила, что автомобиль находится в международном розыске по линии Интерпола. Сейчас на ней катается 29-летний житель Буйнакска.

Отмечается, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража в крупном размере»). Сотрудники выясняют все обстоятельства случившегося.