Вестник Кавказа

Угнанный в Канаде «Лексус» обнаружили в Буйнакске

Угнанный в Канаде «Лексус» обнаружили в Буйнакске
© Фото: сайт МВД Дагестана
Полиция нашла в Дагестане украденную в Канаде машину. Новым владельцем угнанного «Лексуса» стал житель Буйнакска. Возбуждено уголовное дело.

В Буйнакском районе Дагестана найден автомобиль «Лексус», который был угнан в Канаде, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Полиция во время проверки документов определила, что автомобиль находится в международном розыске по линии Интерпола. Сейчас на ней катается 29-летний житель Буйнакска.

Отмечается, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража в крупном размере»). Сотрудники выясняют все обстоятельства случившегося.

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