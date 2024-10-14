Вестник Кавказа

Дагестан приведет в порядок систему водоснабжения

Дагестан приведет в порядок систему водоснабжения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Перебои с водоснабжением в Дагестане в скором времени уйдут в прошлое – в реорганизацию системы власти региона за два года вложат свыше десяти миллиардов рублей.

Власти Дагестана наметили планы по модернизации системы водоснабжения на период до 2026 года, которые позволят обеспечить бесперебойное снабжение регионов чистой питьевой водой, сообщила пресс-служба главы республики.

Работы, стоимость которых оцениваются в 10,7 млрд рублей, позволят Минстрою Дагестана и Единому оператору в сфере водоснабжения и водоотведения в республике уложить для этого полимерные трубы для воды протяженностью в 225 км, передает "Интерфакс".

Поможет в этом новый завод по производству полимерных труб, заработавший в селе Орта-Стал Сулейман-Стальского района республики. 

"Продукция, которая будет выпускаться на заводе, в первую очередь нужна региону. Сейчас наша задача - использовать возможности предприятия. Это даст дополнительный импульс для развития экономики региона, в том числе, за счет увеличения налоговых поступлений и создания новых рабочих мест"

- глава республики Сергей Меликов

Общая потребность в пластиковых трубах в республике составит около 3 тыс км на общую сумму около 2 млрд рублей при том, что ООО "Сильвер Классик" вложило в изготовление напорных полимерных труб более 3 млрд рублей. 

Предприятие готово производить в месяц до 3 тыс т так необходимых Дагестану труб, поведали в пресс-службе предприятия.

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