Дагестан приведет в порядок систему водоснабжения

Власти Дагестана наметили планы по модернизации системы водоснабжения на период до 2026 года, которые позволят обеспечить бесперебойное снабжение регионов чистой питьевой водой, сообщила пресс-служба главы республики.
Работы, стоимость которых оцениваются в 10,7 млрд рублей, позволят Минстрою Дагестана и Единому оператору в сфере водоснабжения и водоотведения в республике уложить для этого полимерные трубы для воды протяженностью в 225 км, передает "Интерфакс".
Поможет в этом новый завод по производству полимерных труб, заработавший в селе Орта-Стал Сулейман-Стальского района республики.
"Продукция, которая будет выпускаться на заводе, в первую очередь нужна региону. Сейчас наша задача - использовать возможности предприятия. Это даст дополнительный импульс для развития экономики региона, в том числе, за счет увеличения налоговых поступлений и создания новых рабочих мест"
- глава республики Сергей Меликов
Общая потребность в пластиковых трубах в республике составит около 3 тыс км на общую сумму около 2 млрд рублей при том, что ООО "Сильвер Классик" вложило в изготовление напорных полимерных труб более 3 млрд рублей.
Предприятие готово производить в месяц до 3 тыс т так необходимых Дагестану труб, поведали в пресс-службе предприятия.