Дагестанский Хасавюрт избавят от перебоев с электричеством

Дагестанские энергетики доставили на подстанцию "Ярыксу", снабжающую электроэнергией город Хасавюрт и окрестности, новый мощный трансформатор, который избавит жителей региона от постоянных перебоев с электричеством.
Дагестанские энергетики доставили мощный трансформатор весом более 100 т на подстанцию "Ярыксу" в Хасавюрте, сообщила пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".
Новый силовой трансформатор втрое мощнее своего предшественника – вскоре силовой агрегат мощностью 63 МВа сменит устаревший и уставший прибор мощностью всего в 25 МВа, передает "АиФ-Ставрополье".
Это на долгое время решит проблему с перебоями в подаче электричества в городе и его окрестностях – раньше на подстанции уже заменили один силовой трансформатор, а теперь, после модернизации всего оборудования, мощность "Ярыксу" увеличится более чем в два раза, до 128 МВа.
Напомним, подстанция снабжает электроэнергией часть города Хасавюрта и Хасавюртовского района Дагестана.