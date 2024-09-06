Вестник Кавказа

Дагестанский Хасавюрт избавят от перебоев с электричеством

Дагестанский Хасавюрт избавят от перебоев с электричеством
© Фото: пресс-служба ПАО “Россети Северный Кавказ“
Дагестанские энергетики доставили на подстанцию "Ярыксу", снабжающую электроэнергией город Хасавюрт и окрестности, новый мощный трансформатор, который избавит жителей региона от постоянных перебоев с электричеством.

Дагестанские энергетики доставили мощный трансформатор весом более 100 т на подстанцию "Ярыксу" в Хасавюрте, сообщила пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".  

Новый силовой трансформатор втрое мощнее своего предшественника – вскоре силовой агрегат мощностью 63 МВа сменит устаревший и уставший прибор мощностью всего в 25 МВа, передает "АиФ-Ставрополье". 

Это на долгое время решит проблему с перебоями в подаче электричества в городе и его окрестностях – раньше на подстанции уже заменили один силовой трансформатор, а теперь, после модернизации всего оборудования, мощность "Ярыксу" увеличится более чем в два раза, до 128 МВа.

Напомним, подстанция снабжает электроэнергией часть города Хасавюрта и Хасавюртовского района Дагестана.

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