Свет вернулся в Махачкалу после пожара на подстанции

В Махачкале полностью восстановили подачу электроэнергии. Часть города ранее осталась без света из-за возгорания на подстанции.

Специалисты в Махачкале успешно справились с техническими проблемами, вызванными возгоранием на одной из подстанций, что привело к нарушению электропитания на нескольких десятках улиц, включая центральные районы города.

Специалисты энергетических компаний, работавшие на месте происшествия, столкнулись с непростой задачей восстановления электроснабжения после возгорания на подстанции. Погасив пламя и изучив масштабы повреждений, команда специалистов приступила к поэтапному восстановлению работы оборудования.

Одной из главных задач было обеспечение безопасности работников и жителей города во время проведения восстановительных работ. Энергетики работали всю ночь, чтобы минимизировать время простоя и вернуть электричество жителям города в кратчайшие сроки.

В связи с нарушением энергоснабжения в мэрии Махачкалы было принято решение о проведении проверки. Прокуратура республики организовала расследование для выявления причин сбоя в работе подстанции и предотвращения подобных ситуаций в будущем.

По итогам оперативных мероприятий, проведенных специалистами, электроснабжение в городе было полностью восстановлено, обеспечив жителей долгожданным комфортом и безопасностью.