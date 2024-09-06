Вестник Кавказа

Пожар на станции лишил Махачкалу света

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Районы Махачкалы остались без света из-за пожара на подстанции. Без света остались не менее 80 улиц. Энергетики делают все для восстановления снабжения.

Пожар на подстанции «Новая» в Махачкале оставил без света районы столицы Дагестана, сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что электричества лишились Советский район и частично Ленинский и Кировский районы. Без света остались не менее 80 улиц города.

В Минэнерго республики заявили, что энергетики в настоящее время делают все для устранения неполадок и восстановления энергоснабжения в короткое время.

Стоит добавить, что отключение электричества привело к пробкам на дорогах, так как не функционируют светофоры.

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