Вестник Кавказа

Часть жителей Махачкалы останется без газа

Часть жителей Махачкалы останется без газа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители одного из районов Махачкалы на два дня лишатся газа. Граждане заранее предупреждены о приостановлении газоснабжения.

В Советском районе Махачкалы на два дня отключат газ, сообщает пресс-служба компании "Газпром газораспределение Махачкала".

Отмечается, что 24 сентября с 9 до 13 часов дня газа не будет на улице Лесная в микрорайоне Сепаратор, а 25 числа – на улице Титова 67 "а".

В компании добавили, что жителям уже известно о приостановлении газоснабжения. Отключения связаны с проведением работ на газопроводе.

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