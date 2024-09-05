Часть жителей Махачкалы останется без газа

Жители одного из районов Махачкалы на два дня лишатся газа. Граждане заранее предупреждены о приостановлении газоснабжения.

В Советском районе Махачкалы на два дня отключат газ, сообщает пресс-служба компании "Газпром газораспределение Махачкала".

Отмечается, что 24 сентября с 9 до 13 часов дня газа не будет на улице Лесная в микрорайоне Сепаратор, а 25 числа – на улице Титова 67 "а".

В компании добавили, что жителям уже известно о приостановлении газоснабжения. Отключения связаны с проведением работ на газопроводе.