Газ загорелся в жилом доме в Кизилюрте

ЧП с газом произошло сегодня рано утром в Кизилюрте. В результате есть один пострадавший. Прокуратура Дагестана публикует фото с места пожара.

Пожар произошел в результате взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Кизилюрте, рассказали в дагестанской прокуратуре.

Предварительно установлено, что ЧП случилось сегодня рано утром, примерно в 7.00, на улице Гагарина. В квартире, расположенной на первом этаже, загорелся газ.

"В результате пострадал один человек, он госпитализирован"

– прокуратура

© Фото: прокуратура Дагестана

Надзорное ведомство проводит проверку. В частности, планируется оценить, не нарушались ли правила работы с газом.

Напомним, ранее Роспотребнадзор провел проверку в салонах красоты, которые действуют в Кизилюрте. Оказалось, что 26 таких заведений не соблюдают санитарные нормы. Были зафиксированы самые разные нарушения. Где-то не хватало инструментов, в том числе и одноразовых. Какие-то салоны не смогли предоставить график влажной уборки, во время которой должны применяться дезинфицирующие средства.