Вестник Кавказа

Взрыв "сложил" дом в Ширакской области Армении

Взрыв "сложил" дом в Ширакской области Армении
© Фото: пресс-служба Спасательной службы МВД Армении
Сегодня утром в одном из сел Ширакской области Армении прогремел взрыв – погиб один человек, двое пострадали, здание сложилось как карточный домик, причину ЧП выясняют следователи.

Сегодня утром в жилом доме в селе Воскеаск в Ширакской области Армении прогремел взрыв, сообщает Спасательная служба МВД страны.

Сигнал о чрезвычайном происшествии поступил спасателям в 06:16 (5:16 мск), их бригада оперативно прибыла на место происшествия, где и обнаружила тело погибшего гражданина, передает Sputnik Армения.

Взрыв буквально "сложил" дом, под завалами оказались двое человек, которых пришлось освобождать из-под обломков здания. Они были госпитализированы в ближайшую больницу в состоянии средней тяжести.

Сейчас на месте трагедии работают спасатели и следователи МВД Армении, которые выясняют причину взрыва.

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