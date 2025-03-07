Вестник Кавказа

Азиатские тигровые комары угрожают Дагестану

Азиатские тигровые комары угрожают Дагестану
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане появился азиатский тигровый комар, переносящий опасные заболевания. Роспотребнадзор готовит предписания для муниципалитетов.

В связи с изменением климата в Дагестане обнаружили азиатских тигровых комаров, сообщает пресс-служба управления республиканского Роспотребнадзора.

Как заявили в ведомстве, от обычных комаров данный вид отличается темным окрасом с белыми полосками, бесшумным полетом, агрессивным поведением и дневной активностью.

Там же отметили, что азиатский тигровый комар может переносить лихорадку Западного Нила, вирусы Чикунгунья, Зика и Денге. Укусы вызывают зуд и аллергические реакции.

Подчеркивается, что Роспотребнадзор готовит для муниципалитетов Дагестана предписания о проведении обработок подвалов, заболоченных мест и других территорий.

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