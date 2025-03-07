Вестник Кавказа

В Ахтынском районе Дагестана вспыхнул природный пожар

Вид из окна самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Спасатели борются с пламенем в Ахтынском районе Дагестана. Огнем охвачены лесные угодья возле села Хрюг.

В Ахтынском районе Дагестана бушует природный пожар, огнем частично охвачены леса возле села Хрюг, передает управление МЧС республики. 

Сообщается, что площадь распространения огня выросла вдвое к утру 17 марта. Огнем охвачено почти 2 га территории. 

"Огнем пройдено 14,6 га, из них 3 га — на землях лесного фонда. Продолжается горение на 1,7 га, из них 0,7 га — на землях лесного фонда"

– МЧС по Дагестану 

Сообщается, что в мероприятиях по устранению возгорания участвуют более 100 сотрудников пожарно-спасательной службы.

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