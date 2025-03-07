Озеро реабилитировали в Дагестане

В Дагестане прошла расчистка озера в Дербентском районе. Экологическая реабилитация проводилась с 2023 года на площади 50 га.

В Дербентском районе Дагестана завершилась реабилитация и расчистка озера Аджи, которое расположено на территории Дербентского района республики.

Как передает пресс-служба природоохранной прокуратуры, все спасательные мероприятия на озере стартовали в апреле 2023 года на площади порядка 50 га в рамках нацпроекта.

В надзорном органе добавили, что благодаря расчистке восстановится экологическое состояние водного объекта, а также появятся условия для отдыха граждан.