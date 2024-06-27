Уникальные БАДы для спортсменов создали в Казахстане

В Казахстане началось производство пищевых добавок из серии Hormesis Oxy. Всего представлено три растительных БАДа для разных категорий потребителей.

Казахстан приступил к производству новой пищевой добавки для спортсменов, пожилых людей и сотрудников вредных производств, сообщает министерство науки и высшего образования РК.

Серия продуктов Hormesis Oxy включает сегодня три добавки: для профессиональных спортсменов, людей зрелого возраста и работающих на вредных производствах, а также для тех, кто нерегулярно занимается спортом.

«Все продукты прошли обязательную экспертизу в Казахской Академии Питания и были зарегистрированы как специализированные диетические продукты. Работа над проектом велась около трех лет, включая этапы разработки, тестирования и сертификации»

– глава проекта, старший научный сотрудник NU NLA Сергазы Шынгыс

БАДы предназначены для борьбы с оксидативным стрессом, способствуют защите клеток и замедлению развития возрастных заболеваний, повышают работоспособность. Препарат растительного происхождения содержит смесь природных полифенолов, экстракты адаптогенов, пребиотик. Ежегодный выпуск составит 120 тыс упаковок препарата.

В будущем линейка продуктов Hormesis Oxy будет расширена. Планируется также продавать продукцию в другие страны.

Проект реализован на средства ученых и при поддержке Фонда науки Казахстан.