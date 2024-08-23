Роспотребнадзор уберет из продажи опасные БАДы из Армении

Из российских аптек в скором времени пропадут все сомнительные биологически активные добавки, не отвечающие требованиям Таможенного союза – это касается препаратов, содержащих симетикон и мелатонин, произведенных в Армении.

Роспотребнадзор уберет из российских аптек все сомнительные биологически активные добавки (БАДы), не отвечающие требованиям Таможенного союза, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Роспотребнадзором при проведении мониторинга Единого реестра свидетельств о государственной регистрации продукции выявлено 48 БАДов к пище, не отвечающих обязательным требованиям актов… Таможенного союза, зарегистрированных уполномоченными органами Армении, что формирует риски нахождения в обороте небезопасной продукции"

- Роспотребнадзор

Надзорным ведомством уже создана рабочая группа, в состав которой входят и сами производители биодобавок. В основном акция коснется препаратов, содержащих в своем составе симетикон и мелатонин, передает ТАСС.

Из российских аптек уже изъято около 118 тыс упаковок таких таких препаратов, добавили в Роспотребнадзоре.