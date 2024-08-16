Чем можно заразиться в Армении?

На этой неделе Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Армении подвел неутешительные итоги по росту числа инфицированных лихорадкой Западного Нила (ЛНЗ). Расскажем, какими еще заболеваниями можно заразиться в Армении.

Лихорадка Западного Нила в Армении

Сейчас в Армении зарегистрировано около 60 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛНЗ). Более 40 пациентов госпитализировано. Четверым инфицированным, находящимся в тяжелом состоянии, оказывается помощь, известно об одном летальном исходе. Разносчиками опасного заболевания признаны комары. Установлено, что у пяти видов комаров, распространенных в Арагацотнской области Армении (центр заболеваний) присутствуют возбудители, способствующие распространению инфекции.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ОРВИ в Армении

Армяне не отличаются каким-либо особенным иммунитетом, поэтому здесь достаточно распространены острые респираторные вирусные инфекции. Климат в стране переменчив: дневной зной в ночные часты может смениться резкой прохладой. Люди со слабым здоровьем тяжело переносят перепады температур, пренебрегая средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Так как в Армении много курящих, число респираторных заболеваний неуклонно высокое, а менталитет местного населения предписывает не носить маски на лицах в общественных местах. Кроме того, общительные армяне, привыкшие ежедневно видеться с друзьями и знакомыми редко берут больничный лист, а предпочитают переносить простуду на ногах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Корь в Армении

Второй год подряд в Армении фиксируют вспышку заболеваемости корью. В прошлом году на территории республики было зафиксировано 545 случаев заражения, а в нынешнем - уже 547. Установить и локализовать очаг заболевания не удается, поскольку инфекция чрезвычайно заразная. Проблема усугубляется тем, что лекарства от кори не существует, а вакцинация не популярна среди армян, несмотря на то, что она проводится ежегодно. Болеют, как правило, дети и их родители. Иммунитет от инфекции вырабатывается в результате болезни, либо после профилактической прививки.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Коклюш в Армении

Коклюшем в Армении также болеет преимущественно дети. По сравнению с прошлым годом в стране зафиксировано 98 случаев заражения, что в два раза больше чем в 2023 году. Универсального лекарства в лечении инфекции нет, поэтому врачи настоятельно рекомендуют пройти двухэтапную вакцинацию. Первый этап проводится в первый год жизни новорожденного, ревакцинация в полтора. Несмотря на простую профилактику лечения, многие молодые мамы пропускают ревакцинацию, полагая, что и одной прививки достаточно.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Коронавирус "омикрон" в Армении

В Армении распространяется новый штамм коронавируса "омикрон", который, по словам эпидемиологов, переносится значительно легче, чем более ранние штаммы. Болеют люди разных возрастов, в среднем в неделю за помощью обращается более 200 человек. Жестких требований по вакцинации населения в стране на текущий момент нет. Туристы могут приезжать в Армению без обязательного прохождения соответствующих тестов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Оспа обезьян в Армении

ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Однако эпидемиологи Армении не спешат бить тревогу, поскольку пока в стране не выявлено ни одного случая заболевания. Тем не менее в августе власти запретили ввоз в Армению и транзитные перевозки через ее территорию всех видов грызунов и всех видов приматов. В 2024 году эпидемия преимущественно затронула Африку, США и Европу.