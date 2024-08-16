Лихорадка Западного Нила: чем опасны больные комары и при чем тут глобальное потепление?

Из-за глобального потепления лихорадка Западного Нила превращается из редкой и легкой болезни в серьезное заболевание, проникающее на новые территории. Что это за болезнь и чем угрожает человеку?

Лихорадка Западного Нила, ранее по большей части в целом безобидное заболевание, постепенно увеличивает ареал распространения и одновременно ее течение становится все более тяжелым, растет и смертность.

Что это за болезнь?

Лихорадка Западного Нила представляет собой вирусное заболевание. Вирус попадает в кровь человека от зараженного комара рода Culex (Culex pipiens). У четырех из пяти заболевших болезнь проходит бессимптомно.

Заболевание встречается в разных регионах на всех континентах Земли, чаще всего в Европе, Африке, на Ближнем Востоке, в Северной Америке и Западной Азии.

Вирус впервые был выделен у заболевшей женщины в Уганде в 1937 году. Это произошло в районе Западного Нила.

Вирус лихорадки Западного Нила характеризуется быстрой генетической изменчивостью, со временем он становится все более опасным для человека. Штаммы, существовавшие до 1990 года, практически не вызывают тяжелых поражений ЦНС. Более поздние вспышки являются одновременно и более массовыми, при них гораздо чаще возникают тяжелые поражения ЦНС.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В последнее время лихорадка Западного Нила встречается и в тех регионах, где прежде она не наблюдалась – это происходит из-за глобального потепления, которое влияет на пути миграции животных.

Симптомы лихорадки Западного Нила

В 80% случаев никаких симптомов нет.

У каждого пятого возникают симптомы, похожие на грипп:

повышенная температура;

головная и мышечная боль;

усталость;

тошнота и рвота;

сыпь на туловище (не всегда);

увеличение лимфоузлов.

Редко болезнь доходит до тяжелой формы. Тогда возможны энцефалит Западного Нила (воспаление головного мозга), или менингит (воспаление оболочек головного мозга) Западного Нила, или полиомиелит Западного Нила (поражение серого вещества спинного мозга).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Симптомы тяжелой формы:

головная боль и лихорадка;

ригидность шеи;

помрачение сознания и дезориентация;

кома;

тремор и судороги;

мышечная слабость и паралич.

Такая тяжелая форма развивается в среднем у одного из 150 заболевших. Сильнее всего риску подвержены лица старше 50 лет и с ослабленным иммунитетом.

Как передается лихорадка Западного Нила?

Источник инфекции и ее резервуар – птицы, живущие в воде или около нее. Переносчиками выступают комары.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Комары заражаются, укусив птиц с вирусом в крови. В комарах он попадает в слюнные железы, а оттуда, при дальнейших укусах, вместо со слюной, к людям и животным. Человек и животное становятся "конечным" хозяином: они практически не распространяют вирус дальше.

Теоретически вирус может передаваться при трансплантации и переливании крови, а также грудном вскармливании, но такие случаи очень редки, их легко предотвратить.

Лихорадка Западного Нила в России 2024

Первый случай лихорадки Западного Нила в России был подтвержден в 1999 году. Тогда сильная вспышка заболевания наблюдалась на юге РФ, а также в Киргизии. Число заболевших достигло 492-х. Следующая крупная вспышка произошла в 2010 году: в Волгоградской области заболели 409 человек, в Ростовской области сто человек, были случаи и в Астраханской области.

Важно, что, поскольку болезнь часто протекает без симптомов или они напоминают обычную простуду, многие зараженные не обращаются к врачу, так что реальная статистика заражений может быть гораздо выше.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если изначально лихорадка Западного Нила встречалась только в жарких странах, и в России эндемичными по ней были южные регионы. Теперь же климатические изменения привели к тому, что лихорадка Западного Нила уверенно распространяется и в Центральной части России, и в Поволжье.

По данным Минздрава, в 2023 году заболеваемость в России относительно 2022-го выросла в 5,8 раза.

В 2024 году, по данным на 8 августа, больше всего случаев лихорадки Западного Нила зафиксировано в Татарстане – 15 пациентов. В Астраханской области заболели четыре человека, в Волгоградской и Рязанской областях было выявлено по три случая.

Лихорадка Западного Нила в Армении

В Армении в этом сезоне зарегистрировано уже 58 случаев заражения лихорадкой Западного Нила, рассказал сегодня глава Наццентра по контролю и профилактике заболеваний Степан Атоян. По его словам, в больницу попал 41 заболевший.

"Состояние 4 из них тяжелое, остальных – средней тяжести. Крайне тяжелых пациентов на данный момент нет"

– Атоян

Ранее сообщалось, что один из заразившихся скончался.

Глава ведомства добавил, что все случаи заболевшие живут в Арагацотнской области на Западе Армении. На этой территории по итогам проведенных ранее в этом году исследований вирус был найден у пяти видов комаров. В зоне риска также Араратская и Армавирская области.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В соседних с Арменией странах, уточнил Атоян, случаев лихорадки Западного Нила нет.

Отметим однако, что они были зарегистрированы в России, Израиле (440 случаев), Америке (230 заболевших) и Восточной Европе (69 пациентов).

Лечение

Специфического лечения лихорадки Западного Нила нет, так как ни один из антивирусных препаратов не показал свою эффективность. Поэтому все лечение направлено обычно против симптомов.

В тяжелых случаях с поражением нервной системы больным требуются госпитализация, вспомогательная искусственная вентиляция легких. Проводится и профилактика вторичных инфекций.

Смертность

Заболевание лихорадкой Западного Нила может перейти в тяжелую форму у любого человека, независимо от возраста.

В такой форме смертность составляет 12–14%. Под угрозой – жизни тех, кому больше 60 лет, у кого есть болезни почек, раковые заболевания и сахарный диабет.

При возникновении менингита или энцефалита, в случае тяжелого течения летальность достигает 5–10%, в крайне тяжелых случаях она может составить 40%.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Осложнения лихорадки Западного Нила

Болезнь осложняется, как правило, со стороны нервной системы – как центральной, так и периферической.

Инкубационный период

При лихорадке Западного Нила инкубационный период, как правило, составляет от 3 до 14 дней. Однако с момента заражения до появления симптомов может пройти и три недели.

Прививка от лихорадки Западного Нила

Вакцины от этого заболевания для людей не существует. Есть вакцина от лихорадки Западного Нила для лошадей, которые также болеют и умирают от болезни.

Профилактика сводится по большому счету к борьбе с переносчиками – комарами. Чтобы защититься от насекомых, стоит использовать репелленты и носить закрытую одежду.