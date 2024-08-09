Опасна ли оспа обезьян: симптомы, лечение и новая вспышка заболевания

В мире в 2024 году наблюдается вспышка mpox - обезьяньей оспы. Каковы симптомы заболевания, есть ли вакцина от оспы обезьян и есть ли риски для жителей России?

Оспа обезьян, или mpox, активно распространяется сегодня, что вызывает опасения ВОЗ. В основном болеют вирусом в Африке, но вспышка 2024 года фиксируется и в Европе, и в США. Чем опасна оспа обезьян для человека и каковы симптомы?

Обезьянья оспа - что это?

Заболевание, известно как оспа обезьян, или mpox (от английского monkeypox, где monkey - обезьяна, а pox - оспа), относится к острым вирусным заболеваниям. Возбудитель обезьяньей оспы - вирус из рода ортопоксвирусов (Orthopoxvirus).

Свое название оспа обезьян получила в связи с тем, что приматы стали первыми животными, у которых ученые выявили данное заболевание. Обезьянья оспа впервые была диагностирована в 1958 году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Оспа обезьян у человека

Впервые случай обезьяньей оспы был выявлен у человека в 1970 году. Это произошло в Африке, в Демократической Республике Конго заболел девятилетний мальчик. С тех пор заболевание распространилось по другим странах Африки, это основной регион распространения mpox на сегодня.

Выделяют два штамма вируса оспы обезьян: центральноафриканский и западноафриканский. Первый более заразный, приводит к более тяжелому течению болезни, летальные исходы случаются чаще. Второй - наиболее вероятный источник вспышек в мире - протекает чаще всего легко, уровень летальности не превышает 1%.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как передается mpox?

Инфекция распространяется воздушно-капельным или контактно-бытовым путем, чаще всего люди заражаются от животных, в основном грызунов или от инфицированных людей. Заражение происходит при употреблении в пищу зараженного мяса или при контакте с животным - поцелуи или царапины могу привести к заражению. От человека к человеку вирус также передается при тесном контакте.

Симптомы оспы обезьян

Инкубационный период длится 5-21 день. Зачастую обезьянья оспа начинается как обычная простуда или же вообще протекает бессимптомно до тех пор, пока не появится характерная сыпь - примерно на 5-7 день. Зудящая сыпь сначала появляется на лице, затем распространяется по других участкам тела, в том числе папулы образуются на слизистых оболочках.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

У больных увеличиваются лимфоузлы, появляется слабость. Некоторые испытывают ощущения как при простуде: это ломота в теле, заложенность носа, конъюнктивит, температура, тошнота.

Лечение обезьяньей оспы

Для того, чтобы вылечить это заболевание, специфического лечения не разработано. Обычно больным прописывают постельный режим, обильное питье, отдых и средства, снижающие зуд.

Больных редко госпитализируют, лишь в случае тяжелого течения болезни. Основная масса заразившихся лечится дома симптоматически.

Сколько длится заболевание?

Обезьянья оспа обычно проходит за две-три недели, после сыпи никаких следов или шрамов на коже не остается. Осложнения случаются крайне редко. В целом большинство заразившихся довольно легко переносят заболевание.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Осложнения при оспе обезьян

В группе риска по осложнениям и летальным исходам находятся пожилые люди и малолетние дети, лица, принимающие иммуносупрессоры. К возможным осложнениям можно отнести развитие бронхопневмонии, присоединение вторичной бактериальной инфекции, энцефалит и менингоэнцефалит. Также вирус может дать осложнения на глаза - инфекция роговицы может привести к снижению или потере зрения.

Оспа обезьян и смертность

Летальным исходом данное заболевание заканчивается весьма редко, в среднем смертность от обезьяньей оспы составляет от 0 до 11%, чаще не более 1%. Большинство людей переносит вирус довольно легко, главной проблемой становится зудящая сыпь.

Вспышки обезьяньей оспы

В 2003 году в США вирус был выявлен у 70 человек.

В 2018 году в Великобритании вирус оспы диагностировали у прибывшего в Лондон гражданина Нигерии.

В следующем году поездка в Нигерию привела к заражению вирусом жителя Сингапура.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Вспышка обезьяньей оспы за пределам Африки случилась в 2022 году, заболели тысячи человек в США, Канаде и странах Европы - Испании, Франции, Португалии, Бельгии, Германии. Тогда ВОЗ объявила оспу обезьян «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение» (PHEIC).

В 2024 году вспышка вируса также получила статус ЧС от ВОЗ. В странах Африки всего заболели 38 тыс человек, умерли более 1,4 тыс человек. В других регионах мира также выявляются десятки случаев mpox.

В августе Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) повысил уровень риска для населения Европы в связи с высокой вероятностью завозных случаев mpox.

В этом году вспышка наблюдается также в Австралии - с начала лета mpox диагностирован 93 людям. В августе первый случай выявили в Пакистане, это завозной случай из стран Ближнего Востока.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В мире существует несколько вакцин от вируса обезьян, в большинстве своем они были разработаны в последние годы на фоне вспышки mpox 2022 года. Для остановки вспышки в Африке потребуются миллионы доз вакцины.

Оспа обезьян в России

В РФ первый случай заболевания зарегистрировали также в 2022 году, 12 июля 2022 года. По данным Роспотребнадзора, с вирусом домой из поездки в Португалию вернулся житель Петербурга. С тех пор в стране было зафиксировано еще несколько единичных случаев заболевания, в том числе в январе 2024 года.

Сегодня в РФ нет угрозы распространения обезьяньей оспы. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле, в пограничных пунктах ведется усиленный санитарно-карантинный контроль.

Также имеется запас высокотехнологичных современных тест-систем для выявления вируса. Их можно использовать во внелабораторных условиях.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Имеется российская вакцина для профилактики оспы обезьян. Это разработка центра "Вектор", вакцина называется "ОртопоксВак".

В августе 2024 года ученые Центра имени Гамалеи завершили разработку новой вакцины от оспы обезьян, в ее основу лег защитный антиген.