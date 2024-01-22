Оспа обезьян впервые выявлена в Азии

Первый случай оспы обезьян зафиксирован в Азии: заболевший – житель Пакистана, который прилетел с Ближнего Востока. Накануне болезнь обнаружили в Швеции.

Оспа обезьян пришла в Азию: первый в истории пациент выявлен в Пакистане, передает АР.

Заболевший живет в городе Мардан. Он недавно побывал на Ближнем Востоке, в какой именно стране – не уточняется. При этом в ближневосточном регионе оспа обезьян еще не встречалась.

Минздрав Пакистана взял ситуацию на контроль. Пограничники и сотрудники аэропортов теперь обязаны следить за прилетающими в страну пассажирами. При наличии симптомов будут проводиться тесты.

Отметим, что данный случай стал лишь вторым за пределами Африки, первое же такое заражение произошло в Швеции буквально накануне. Еще за день до этого, 14 августа, ВОЗ ввела режим ЧС международного значения из-за вспышки оспы обезьян в Африке.

Оспа обезьян – что это?

Оспа обезьян – это вирусное заболевание, встречавшееся преимущественно только в Африке. Обычно протекает остро, однако опасность представляет только для людей с ослабленным иммунитетом.

Симптомы оспы обезьян

Один из самых важных ранних симптомов – увеличенные лимфоузлы, по нему можно быстро диагностировать болезнь. Кроме него, часто встречаются:

температура выше 38 градусов, озноб;

головная и мышечная боль;

ломота в костях и слабость;

тошнота и рвота.

Спустя несколько дней появляется сыпь на коже. Она образует гнойнички, потом на их месте появляются струпья.

Как передается оспа обезьян?

Заразиться можно от животных, причем не только от обезьян, но и от грызунов, при тесном контакте или съев мясо больной особи.

Человек от человека может заразиться при близком контакте несколькими путями:

воздушно-капельным;

контактным, причем опасны и прикосновения к вещам больного;

половым;

от матери к ребенку через плаценту.

Инкубационный период

Инкубационный период при оспе обезьян длится 6-16 дней, но может составлять и 5, и 21 день.