Оспа обезьян в России: болезнь завезли в Санкт-Петербург

Случаи оспы обезьян зарегистрированы в РФ. Двое заболевших находятся в Санкт-Петербурге. Они "привезли" вирус из-за границы.

Двое туристов заразились оспой обезьян во время отдыха за границей, сообщение о выявлении заболевания распространило управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

В ведомстве пояснили, что двое мужчин прилетели из Китая, а точнее из Гонконга. С симптомами болезни их госпитализировали в инфекционную больницу. Жизням больных ничего не угрожает.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что своевременно начали эпидрасследование, проводятся все необходимые противоэпидемические меры, и никакой вероятности, что болезнь пойдет дальше, нет.

Что касается людей, которые контактировали с больными, то за ними наблюдают врачи.

Оспа обезьян – что это такое?

Оспа обезьян – это вирусное заболевание. Может нести опасность для тех, у кого ослаблен иммунитет. Но, как правило, протекает легко, и, даже если лечение недоступно, организм справляется с ней за 2-3 недели.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Болезнь относится к числу зоонозных. Это означает, что она передается человеку от животного. Первый случай оспы обезьян у человека обнаружили в Демократической Республике Конго более полувека назад – в 1970 году.

Симптомы оспы обезьян

Самые явные признаки заболевания:

повышение температуры тела;

интоксикация;

увеличенные лимфоузлы;

характерная сыпь, после которой остаются рубцы.

Как передается оспа обезьян?

По данным ВОЗ, оспа обезьян передается при тесном контакте с больными, в том числе при разговоре, прикосновениях и половым путем.

Заболевший заразен до тех пор, пока все поражения не заживут и не покроются новой кожей, то есть вплоть до 4 недель.

Вирус оспы обезьян выживает на поверхностях, которые трогал больной. Профилактика – дезинфекция поверхностей и мытье рук.