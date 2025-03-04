Вестник Кавказа

Роспотребнадзор не запрещал вылов черноморской рыбы

Роспотребнадзор не запрещал вылов черноморской рыбы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Роспотребнадзор опроверг постановление о запрете на вылов черноморской рыбы, которая якобы отравлена нефтепродуктами – в ведомстве назвали фейком документ, распространяющийся пользователями пабликов.

Роспотребнадзор опроверг якобы постановление ведомства о том, что черноморская рыба отравлена нефтепродуктами и токсична, поэтому на ее вылов и продажу вводится запрет. Такое постановление Роспотребнадзора разлетелось по соцсетям, однако оказалось фейком.

"Лжепостановление гласит, что в рыбе из акватории Черного моря найдены следы морепродуктов и следует ввести строгий запрет на ее вылов, переработку и продажу с 24 марта. Оно даже подписано руководителем ведомства Марией Потемкиной. Жителям региона также посоветовали не рыбачить и не есть токсичную рыбу"

- Роспотребнадзор

"Постановление" в надзорном ведомстве назвали откровенной подделкой, пояснив: глава его управления по Краснодарскому краю Мария Потемкина не издавала и не подписывала никаких постановлений, приказов или распоряжений подобного рода, а документ составлен безграмотно – так, в нем упоминается несуществующее "министерство экологии Краснодарского края", пишет "Блокнот Новороссийск".

А вот лабораторное исследование черноморской рыбы, проведенное Росрыболовством, показало, что все морепродукты из акватории Черного моря безопасны для здоровья. Такие исследования проводятся регулярно, напомнила пресс-служба Оперштаба.

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